ヴィヴィアン・ウエストウッド　ネクタイ　ストライプ　オーブ　刺繍　シルク100％

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★☆まとめ買いがお得です☆★2個まとめ買いで300円引き♪3個まとめ買いで500円引き♪まとめ買いの場合は購入前にコメントお願いします。商品一覧はこちらから！！⬇⬇⬇⬇⬇#ひまわりのおすすめ古着⬆⬆⬆⬆⬆【商品情報】★ブランド名★VivienneWestwoodヴィヴィアン・ウエストウッド★サイズ★全長 152cm大剣幅 9cm※平置きで採寸いたしましたが、素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。★カラー★ベージュ系※商品写真は、光の加減で若干色味が実物と違う場合が御座います。★商品詳細★ヴィヴィアン・ウエストウッドのネクタイになります。ストライプ柄にオーブ刺繍で、裏地はオーブになっております。汚れのように見える水跡はデザインです(笑)ヴィヴィアン好きな方いかがでしょうか。※素人の自宅保管の商品になりますので多少の経年劣化がありますのでご了承下さい。またペットはいませんし、喫煙も致しません。★おすすめ品を取り揃えております★こちらも要チェック！！⬇⬇⬇⬇⬇#ひまわりのおすすめ小物⬆⬆⬆⬆⬆★発送方法★濡れないようにビニール袋等で包み、それをダンボールやクラフト紙に入れて匿名配送で発送致します。★最後に★画像にハンガーや造花が写っていても付属致しません。こちらの商品は一般的な中古品になっております。(リサイクルショップ等で販売されている程度の状態です。)古着のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。中古品USED品にご理解ある方のみご購入お願い致します。気になる商品があればコメント！いいね！フォロー！よろしくお願いします！！見逃し厳禁！早い者勝ち！新商品続々入荷中！！商品一覧はこちらから！！⬇⬇⬇⬇⬇#ひまわりのおすすめ古着⬆⬆⬆⬆⬆