LINKIN PARK vintage band T-shirt

古着屋さんで購入しました。目立つ傷や汚れはありません。着丈 65cm袖丈 20cm肩幅 50cm身幅 50cm#vintage#90s#80s#古着#band#LINKINPARK#バンドT#バンT



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