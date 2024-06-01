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- 【希少】wtaps × Ron Herman BLANK Tee Tシャツ XL
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商品詳細
【ブランド】wtaps×RonHermanダブルタップス×ロンハーマン【型番】181ATDT-CSM01SBLANKSS【サイズ】4XL【カラー】OLIVE/オリーブ【状態】USED／専用ジップロック、タグ付。多少の使用感ありますが全体的に良好です。あくまでもUSEDにつき何卒ご理解ください。【コメント】国内正規品。18ssリリースのwtaps×RonHerman別注の限定Teeシャツ。wtaps定番かつ人気の形、BLANKSSをベースにピスネームやタグなどRonHermanのタグが付属した特別モデル。【その他】●購入後、12時間以内の連絡と支払い頂ける方のみ。●受取後、12時間以内に受取連絡頂を守っていただける方のみ。柄・デザイン···無地
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