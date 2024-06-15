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LOUIS VUITTON 未使用に近い 美品タイガ 長財布 ポルトフォイユ
商品番号 N85553671856
商品名

LOUIS VUITTON 未使用に近い 美品タイガ 長財布 ポルトフォイユ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆LOUISVUITTON☆未使用に近い☆正規店で本人が購入(本物です)☆使用は数回で表革に擦れや傷、汚れなど御座いません(^-^)ほとんど未使用品です！☆状態の良い商品をお探しの方に是非！☆最終お値下げしました！☆27500円→26100円→23800円(^-^)シリーズ：ポルトフォイユ・アコルディオンカラーアルドワーズ　黒金具シルバー素材タイガ付属していたチェーンはありませんが、お好きなウォレットチェーンを取り付けできるDカンが付いています。☆本体のみで(付属品はありません)サイズ：W19cm×H9.5cm×D1cm仕様：ダブルスナップボタン開閉札入れ×1ファスナー付き小銭入れ×1カードポケット×7オープンポケット×3シリアルNo：TH3008#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ルイヴィトン長財布#ルイヴィトンバック#ルイヴィトンカバン#長財布
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