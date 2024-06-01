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サドルレザーニつ折り財布 コンチョ 鹿革ヒモ オールドビーズ バイカー
商品番号 D69845196580
商品名

サドルレザーニつ折り財布 コンチョ 鹿革ヒモ オールドビーズ バイカー
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 4,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[サドルレザー二つ折り財布]2mm厚革/コンチョ鹿革ヒモ/オールドビーズ(size)縦・約11cm横・約9,2cm広げて・約21cm厚み・約3cmレザークラフトショップにてフルオーダー制作レザークリーニング・オイル入れリペア済み♪即使用可綺麗にエイジングされた品です最初から味の出ている品を使用したい方ぜひどうぞ！バイカーの普段使いにもGOOD♪程度・状態・内容に関しては画像にてご判断をお願いします中古品であることをご理解したうえでご購入下さい落札後はクレーム返品交換出来ません他にもリーバイスハーレーパーツレザークラフト製品インディアンジュエリーアパレル品などを出品中です♪どうぞご覧になって下さい
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