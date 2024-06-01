【未使用】Santos de Cartier - ギャランティカード付 ベルト

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SantosdeCartier（サントスドゥカルティエ）のベルト。ギャランティカード添付の正規品です。コンビのバックルに、ベルトは外側がブラック・内側がボルドー。デザイン性の高い逸品です。上質な「カウハイド・レザー」使用。ヨーロッパを旅行した際、直営店で購入したものです。ボックス、ギャランティカード、購入当時のミニカタログを添えてお送りします。ボックスにしまったままクローゼットで保管していました。一度も使用していない新品です。＊傷などはありませんが、購入から年数が経過していることをご理解の上で購入してください。＊すり替え防止の観点から、返品は対応しかねます。ご理解・ご了承の上で購入してください。#カルティエ#Cartier#サントス#Santos#本革#レザー#ベルト#新品#未使用#正規品#希少品#ギャランティカード