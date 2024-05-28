アークテリクス　カリダム 5パネル キャップ　Black

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ワイルドワンで購入しました。試着程度で着用機会がないので出品します。商品の状態はとても良いです。ゆうパケットプラス発送となります。あくまでも古着です。神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。
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