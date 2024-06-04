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LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン ヴェルティカル ダミエ グラフィット
商品番号 K50832897558
商品名

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン ヴェルティカル ダミエ グラフィット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪フォロー割有り♪こちらの商品をご覧になられた方はぜひフォロー＆コメントをお願い致します♪即購入OK♪まとめ買い大歓迎♪フォロワー様はどんどんコメントくださいませ♪大人気ブランド、ルイヴィトン、ダミエグラフィットの長財布です♪大人気のラウンドファスナーで長年愛されているモデルとなっております♪大容量の収納で、財布の中でも使い勝手は抜群♪★商品情報★ルイ・ヴィトンLOUISVUITTOON★商品名★長財布モノグラム　ラウンドファスナージッピーウォレット　ヴェルティカルダミエグラフィット★サイズ★W約19cmH約10.5cmxD約2cm★仕様★：開閉式：ファスナー式開閉　[内側]フリーポケットx2、札入れx1、カードポケット14、小銭入れx1素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいませ。★状態★新品同様レベル♪・ファスナーはスムーズに動きます♪・届いた日から早速お使いいただけます♪・角スレ、割れ無し♪・外側、中側共にとても綺麗な状態でございます♪気になる部分は言って頂ければ写真追加致します♪状態については、個人的な判断で、他に見落としがあるかもしれませんので、不安な方はご質問お願い致します。★シリアルナンバー★CA0195★購入先★日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア・鑑定済み古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップから購入しております♪専門家による鑑定済み正規品となりますのでご安心ください♪☆値下げ、お気になる点があればご連絡下さい☆☆最後までお読み頂きありがとうございました☆カラー...ブラック
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