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【80s】 米国製　本革・コーデュロイ　ファーマーズ　キャップ
商品番号 P53763108906
商品名

【80s】 米国製　本革・コーデュロイ　ファーマーズ　キャップ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】米国製　本革・コーデュロイ　ファーマーズ　トラッカーメッシュキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長：約7.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿ディア・アンド・カンパニーは、アメリカ　イリノイ州に本社を置く農業機械、および建設機械のメーカー。こちらは農業機器のプロモーション用キャップ。フロントはレザーにロゴと機器が焼印されており、ツバはコーデュロイでツバ裏はチェーンステッチ。本革なので内側はスウェードになっており高級感あるキャップです。＿COLOR＿＿＿ベージュ＿CONDITION＿＿＿レザー部分に縫い直しがあります（画像9）8/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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