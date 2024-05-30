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【vintage】プラダ ウォレットチェーン 真鍮 メンズ アンティーク風 3連
商品番号 J93416884623
商品名

【vintage】プラダ ウォレットチェーン 真鍮 メンズ アンティーク風 3連
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【管理番号】D929-0004【はじめに】数あるショップの中からご来店ありがとうございます！当店は様々なお値引きをご用意しております！【✨フォロー割✨】【✨まとめ割✨】【✨コメントが丁寧な方は割引き！✨】【✨週末・ゲリラセール✨】詳しくは、プロフィールをご覧ください！また、即決して頂ける場合ある程度の値段交渉も対応したいと思います✨その際は希望の購入金額をコメントして頂ければと思います✨○アイテムvintagePRADAプラダウォレットチェーンアクセサリー小物真鍮メンズアンティーク風3連チェーン商品は直営店・代理店・ブランド中古ショップなどで購入したものです。○サイズ長さ29幅2〜2.5チャーム2×4着画はお断りいたします。○状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。古いのでかなり味のある商品です。重厚感もかなりあります。真ん中の部分はキーリングとして使用すると良いのかもしれません。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)○カラーゴールド　金○素材真鍮○付属品無し○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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