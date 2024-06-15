にじさんじ タロットカード フルセット

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にじさんじタロットカード【レア】イブラヒム加賀美ハヤト月ノ美兎0.THEFOOL葛葉Ⅰ.THEMAGICIANセラフ・ダズルガーデンⅡ.THEHIGHPRIESTESS樋口楓Ⅲ.THEEMPRESSリゼ・ヘルエスタⅣ.THEEMPERORイブラヒムⅤ.THEHIEROPHANT不破湊Ⅵ.THELOVERSアンジュ・カトリーナⅦ.THECHARIOT加賀美ハヤトⅧ.STRENGTH相羽ういはⅨ.THEHERMIT社築Ⅹ.WHEELofFORTUNE椎名唯華Ⅺ.JUSTICE長尾景Ⅻ.THEHANGEDMAN剣持刀也ⅩⅢ.DEATHましろ爻ⅩⅣ.TEMPERANCE健屋花那ⅩⅤ.THEDEVILレオス・ヴィンセントⅩⅥ.THETOWER勇気ちひろⅩⅦ.THESTAR星川サラⅩⅧ.THEMOON月ノ美兎ⅩⅨ.THESUN伏見ガクⅩⅩ.JUDGEMENT戌亥とこⅩⅩⅠ.THEWORLD叶【サイズ】箱=約136×200×30mmカード=約145×80mm【素材】箱=紙、ウレタンカード=紙※中身確認のため開封後、暗所保管。