FOG Essentials Photo SSTEE BLACK SIZE XL

A4651※閲覧いただきありがとうございます。必ず商品説明をご一読ください。内容と重複する質問はご遠慮ください。【FearofGod-FOG(フィアオブゴッド-エフオージー)】ロサンゼルスのデザイナーJerryLorenzo(ジェリー・ロレンゾ)は、2013年にFearOfGodを設立。KanyeWest(カニエ・ウェスト)、ChirisBrown(クリス・ブラウン)、JUSTINBIBER(ジャスティン・ビーバー)などが着用している事でも有名。FOG(エフオージー)はFearOfGodが2015年に新たに展開するセカンドライン。価格帯も安く本ラインであるFearOfGodの様なデザイン、シルエットの同ラインはロサンゼルスでも販売後たちまち完売が相次ぐ人気ブランドとなっています。FOG-FearOfGodのエッセンシャルズボクシーフォトシリーズTシャツは、肩を落としたクラシックなTシャツの構造、左胸に「ESSENTIALS」ブランド、背中に写真家ShaniqwaJarvisの限定写真シリーズがあります。商品の詳細●モデル:新品/本物FOGESSENTIALSPhotoSHORTSLEEVESHIRTBLACKSIZEXL●サイズ：XL着丈:76/肩幅:62/身幅:65/袖丈:25●カラー：BLACK●発送方法：ゆうゆうメルカリ便★購入前注意事項★※1.掲載写真について、明るさやご利用の環境により多少色味が変わって見えることがありますのでご了承ください。※2.若干の袋の破損や傷はご容赦ください。※3.自宅保管品のため、神経質な方・完璧を求める方の入札はお断りします。※4.アメリカのブランドということもあり、クオリティーの価値観が異なるため上記文章にご納得の上ご注文下さい。※5.こちらはレシートや領収証等を付属しておりませんのでご了承下さい。※6.落札後の返品・クレームはご遠慮下さい。※7.当方にて、検品はしています。全ての製品基本的には瑕疵はありません。ご安心して入札ください。



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