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- The Birthday × TOWER RECORDSスカルTシャツ XL新品
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商品詳細
■TheBirthday×TOWERRECORDS■スカルTシャツ■新品未開封■完全数量限定でリリースされたアイテムです。■XLサイズ(最大サイズ)■公式での採寸：肩幅52ｃｍ、身幅58ｃｍ、袖丈24㎝、着丈７6ｃｍ■カラー：ブラック■TheBirthdayとタワーレコードのコラボＴシャツです。■現在は完売となっており入手困難です。是非この機会にご購入をご検討くださいませ。TheBirthdaythebirthdayバースデイチバユウスケスカルペイズリーROLLIN'BABYIT'SALRIGHTSUNDINISTAEXPERIENCEサンディニスタエクスペリエンスRUDEGALLERYルードギャラリーコラボ完全数量限定
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