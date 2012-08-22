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The Birthday × TOWER RECORDSスカルTシャツ XL新品
商品番号 R72943928461
商品名

The Birthday × TOWER RECORDSスカルTシャツ XL新品
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■TheBirthday×TOWERRECORDS■スカルTシャツ■新品未開封■完全数量限定でリリースされたアイテムです。■XLサイズ(最大サイズ)■公式での採寸：肩幅52ｃｍ、身幅58ｃｍ、袖丈24㎝、着丈７6ｃｍ■カラー：ブラック■TheBirthdayとタワーレコードのコラボＴシャツです。■現在は完売となっており入手困難です。是非この機会にご購入をご検討くださいませ。TheBirthdaythebirthdayバースデイチバユウスケスカルペイズリーROLLIN'BABYIT'SALRIGHTSUNDINISTAEXPERIENCEサンディニスタエクスペリエンスRUDEGALLERYルードギャラリーコラボ完全数量限定
http://narcologia.ru/goods/navigate537130.html
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