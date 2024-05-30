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POLYPLOID / ポリプロイド Tシャツ 3
商品番号 Q92901697413
商品名

POLYPLOID / ポリプロイド Tシャツ 3
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 4,838 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます。◾️商品POLYPLOID/ポリプロイドTシャツ　黒◾️サイズ3着丈:73cm身幅:62肩幅:54袖丈:31※平置き、素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。※前側は後側より6.5cm短くなっています。※地厚な生地です◾️状態数回着用※一部、わずかにスレ？のように見える跡があります(6枚目)◾️備考画像での色の違いやわずかな傷の見落としなどを気にされる方、神経質な方はご遠慮下さい。サイズ変更、交換等は対応致しかねます。
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