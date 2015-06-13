KENZOケンゾー ブルーマリーン財団NO FISH NO NOTHINGメンズ ...

#即購入ベロニカ#即購入ベロニカのメンズ服柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖海洋保護団体、ブルーマリーン財団とケンゾーがタッグを組んだTシャツです。裏がタオル地のような生地でとても着心地が良いTシャツです。左右にスリットが入っていてオシャレに着れます。サイズ平置き素人採寸の為、多少の誤差は御理解ください。肩幅52cm身幅45cm袖丈25cm着丈68cm#KENZO#ケンゾー#高田賢三#ブルーマリーン財団



Kenzo × ブルーマリーン財団「NO FISH NO NOTHING」① ...



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