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美品✨　ラルフローレン ネクタイ　ストライプ　ペイズリー　ネイビー　ハイブランド
商品番号 Q12391271364
商品名

美品✨　ラルフローレン ネクタイ　ストライプ　ペイズリー　ネイビー　ハイブランド
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム　RalphLaurenラルフローレンネクタイ　ストライプ　ドット　チェック　総柄　ハイブランドネイビー　紺色ペイズリー柄　高級シルク　高級ブランド○サイズ剣先　　　8.6cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなくまだまだお使い頂けます！写真ご確認お願い致します。上記内容をご理解のうえ、中古品であることを踏まえて完全品をお求めの方はお控え下さい。○カラーネイビー　紺色○素材シルク　SILK↓下記ネクタイ取扱っております！(^^)ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)バレンシアガ(BALENCIAGA)グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアン)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。表記ないかぎり基本的に付属品はありません。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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