AALIYAH アリーヤ メッシュキャップ 希少

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もう手に入らない希少品だと思われます。Aaliyahアリーヤメッシュキャップ、色は黒です。裏おでこの当たる部分に色褪せがあります。中古品です。中古品にご理解のある方のみお願い致します。クロネコ宅急便コンパクトの箱で発送いたします。梱包は簡易梱包です。たたみジワ等ご了承ください。アリーヤR\u0026BSoulソウルHIPHOPヒップホップラップTシャツ90shiphopUSWestSideラッパーシンガー洋楽ロミオマストダイ