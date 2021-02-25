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TEIJIN MEN'S SHOP ネクタイ
商品番号 O89590375784
商品名

TEIJIN MEN'S SHOP ネクタイ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□ブランドTEIJINMEN’SSHOP□サイズ大剣:8.0cm平置き実寸です。素人採寸ですので多少の誤差はご容赦願います。□状態1、2回だけ使用しました。ほぼ未使用です。クリーニング済みです。□素材SILK100%□配送折り畳んでの発送になります。ネクタイスーツベスト靴下ワイシャツTEIJINMEN’SSHOP帝人レッド赤ペイズリーFAIRFAXChristianDiorGIVENCHYタケオキクチなどもあります
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