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商品詳細
□ブランドTEIJINMEN’SSHOP□サイズ大剣:8.0cm平置き実寸です。素人採寸ですので多少の誤差はご容赦願います。□状態1、2回だけ使用しました。ほぼ未使用です。クリーニング済みです。□素材SILK100%□配送折り畳んでの発送になります。ネクタイスーツベスト靴下ワイシャツTEIJINMEN’SSHOP帝人レッド赤ペイズリーFAIRFAXChristianDiorGIVENCHYタケオキクチなどもあります
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate817248.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric849445.html
http://narcologia.ru/goods/tenet536463.html
TEIJIN MEN'S SHOP ネクタイ
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