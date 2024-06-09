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新品EMPORIO ARMANI Y4R222Y068E80001 ギフトセット
商品番号 N75617559241
商品名

新品EMPORIO ARMANI Y4R222Y068E80001 ギフトセット
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(国内発送、送料無料、新品)【商品名】EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニY4R222Y068E80001タンブルレザー製ウォレット＆キーリングギフトボックス(新品)【品番】Y4R222Y068E80001【カラー】80001：ブラック金具：シルバー【素材】レザー【サイズ】＝キーホルダー＝全長約9.5cm(キーリング含む）＝二つ折りウォレット＝約：縦9.5cmx横13.0cmx厚み2.0cm【仕様】＝二つ折りウォレット＝開閉：オープン式内側：札入れ×2、オープンポケット×6、カードホルダー×8※小銭入れはございません。【付属品】専用箱、製品管理タグ※その他付属品はございません。
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