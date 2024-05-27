  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
商品番号 W64205785074
商品名

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

★Amazon売れ筋商品★【未使用・美品・開封のみ】SteinbergスタインバーグUSB2.024bit/192kHzオーディオインターフェースUR12付属品:セットアップガイド(保証書付き)、CUBASEAIDOWNLOADINFORMATION(紙)、USBケーブル＝＝【▼Amazon記載商品詳細▼】ブランド:Steinberg(スタインバーグ)対応デバイス:パソコン,タブレット,ノートパソコン対応ソフトウェア:ASIO、CoreAudio、WDM接続技術:USBチャンネル数:2周波数応答:192KHzエントリーモデルで24bit/192kHzのハイレゾオーディオ環境を実現フロント:高品位マイクプリアンプ「D-Pre」、ギター/ベース入力用フォーン端子(Hi-Z専用)を各1基搭載リア:出力部はRCA端子を搭載ストリーミング配信に便利なループバック機能電源:USBバスパワー/DC5V(USBACアダプター)*524bit/192kHz対応CubaseAIダウンロード版付属24-bit/192kHz対応、主要DAWソフトウェアに対応、iPad/iPhone接続に対応(iPadとUR12本体の接続には、AppleiPadCameraConnectionKitまたはLightning-USBカメラアダプタが必要です。)接続端子:MIC(XLRコネクター)×1、Hi-Z×1、LINEOUTPUT(RCA)×2、PHONE×1、USB2.0端子×1、5pinmicroUSB端子付属品:セットアップガイド(保証書付き)、CUBASEAIDOWNLOADINFORMATION(紙)、USBケーブル必要メモリー:2GB以上種類...オーディオインターフェイス
http://narcologia.ru/goods/calling176350.html
http://narcologia.ru/goods/conception542657.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral207932.html

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
Steinberg スタインバーグ 2x2 USB2.0 24bit/192kHz オーディオインターフェース UR22mkII

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
UR12 USBオーディオインターフェイス

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
UR22C オーディオインターフェイス 32bit/192kHz

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
Steinberg スタインバーグ USB2.0 24bit/192kHz オーディオインターフェース UR12

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
UR44C オーディオインターフェイス 32bit/192kHz

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
スタインバーグ Steinberg USB3.0 オーディオインターフェイス UR22C

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
STEINBERG ( スタインバーグ ) UR22mkII オーディオインターフェイス ...

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
Steinberg スタインバーグ / UR22C 2X2 USB3.0 Type-C オーディオ ...

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
Steinberg UR12B 2×2 USBオーディオインターフェース Black & Copper ...

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
steinberg (スタインバーグ)UR12B オーディオインターフェース スタインバーグ 【洛北阪急スクエア店】

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
Steinberg スタインバーグ UR22C RD USBオーディオインターフェース ...

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
オーディオインターフェース [USB-A] UR12 Black & Copper Model (Mac/Windows11対応) UR12B

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
UR24C オーディオインターフェイス

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
ハイレゾ音源対応】 USBオーディオインターフェース UR12 STEINBERG ...

【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ
Steinberg スタインバーグ USB オーディオインターフェース UR12 Black & Copper Model UR12B

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru