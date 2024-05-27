【未使用】オーディオインターフェース　Steinberg スタインバーグ

★Amazon売れ筋商品★【未使用・美品・開封のみ】SteinbergスタインバーグUSB2.024bit/192kHzオーディオインターフェースUR12付属品:セットアップガイド(保証書付き)、CUBASEAIDOWNLOADINFORMATION(紙)、USBケーブル＝＝【▼Amazon記載商品詳細▼】ブランド:Steinberg(スタインバーグ)対応デバイス:パソコン,タブレット,ノートパソコン対応ソフトウェア:ASIO、CoreAudio、WDM接続技術:USBチャンネル数:2周波数応答:192KHzエントリーモデルで24bit/192kHzのハイレゾオーディオ環境を実現フロント:高品位マイクプリアンプ「D-Pre」、ギター/ベース入力用フォーン端子(Hi-Z専用)を各1基搭載リア:出力部はRCA端子を搭載ストリーミング配信に便利なループバック機能電源:USBバスパワー/DC5V(USBACアダプター)*524bit/192kHz対応CubaseAIダウンロード版付属24-bit/192kHz対応、主要DAWソフトウェアに対応、iPad/iPhone接続に対応(iPadとUR12本体の接続には、AppleiPadCameraConnectionKitまたはLightning-USBカメラアダプタが必要です。)接続端子:MIC(XLRコネクター)×1、Hi-Z×1、LINEOUTPUT(RCA)×2、PHONE×1、USB2.0端子×1、5pinmicroUSB端子付属品:セットアップガイド(保証書付き)、CUBASEAIDOWNLOADINFORMATION(紙)、USBケーブル必要メモリー:2GB以上種類...オーディオインターフェイス



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