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challenger キャップ➕T.D.VIBRATION 完売品
商品番号 T16553221732
商品名

challenger キャップ➕T.D.VIBRATION 完売品
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャップ内側に少し汚れがあります。(手洗いで落ちます。)試着のみ自宅保管になります。ルアは新品未使用品です。箱もありますが傷があります。希望者には畳んで送付になります。購入時にお知らせください。FIRECAP燃え上がるような刺繡が印象的なコットン100％のキャップ。カラーはブラックのみでフリーサイズ。アジャスター付き。価格は8250円（T.D.バイブレーション込みの金額）T.D.VIBRATION74S“V８ファイヤー”ブラックベースに「CHALLENGER」の文字とド派手なファイヤーパターンをペイント。
http://narcologia.ru/goods/troupe837911.html
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challenger キャップ➕T.D.VIBRATION 完売品
challenger キャップ➕T.D.VIBRATION 完売品 - キャップ

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