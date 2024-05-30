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ライオンバックル 茶メンズ ベルト
商品番号 U31354003959
商品名

ライオンバックル 茶メンズ ベルト
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。ブロンズカラーのライオンの顔をバックルにしたベルトです。LIONBelt茶、ブラウン、brown素人採寸全長:約108cm　ウエスト約90〜100cm対応　約2.5cmピッチ、5穴調整のためのベルトカットは可能です。幅:約4cm厚み:約3mmバックルサイズ縦約9cm、横約8cm厚み約4.5cm素人検品若干のヘタレ等が見受けられますが、綺麗な状態です。あくまで中古品になりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。※ベルト以外の撮影小物(靴等)は付きません。動物、アニマル、animalカジュアル、Casualジーンズ、Jeansメンズ、男性、MENS
http://narcologia.ru/goods/reproduce361355.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual377446.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial484216.html
ライオンバックル 茶メンズ ベルト
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