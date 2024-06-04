LONDON NITE スカルTシャツ

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音楽好きなら誰もが知るイベントのロンドンナイトのTシャツになります。ロンナイのTシャツといえばお馴染みの星のTシャツが多いですが、こちらは珍しいスカルプリントです。写真では分かりにくいかも知れませんが、黒ボディに黒プリントと渋くてカッコイイです！■他にもバンドTなどTシャツを出品していますので、プロフィールよりご覧ください！！※数回着用しておりますので、神経質な方は購入お控えください。LONDONNITEロンドンナイトPUNKROCKbountyhunterバウンティハンターアンダーカバーundercover大貫憲章バンドT古着カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋