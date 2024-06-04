♦︎新品・未使用♦︎ ダンヒル 二つ折り財布 小銭入れ付 SIDECAR BLACK

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♦︎新品・未使用♦︎dunhillダンヒル 二つ折り財布小銭入れ付SIDECARBLACK┈┈商品詳細┈┈イギリスのハイブランド、ダンヒルのお札とカード、領収証が入るスマートな折り財布になります(˃̵ᴗ˂̵)紳士服を中心としたメンズスーツ、ネクタイ、カフス、バッグ、ベルト、財布、時計、名刺入れなどの、アクセサリー関連の製品も取り揃えるトータルブランドで、私が男性でしたら、全身dunhillで揃えたいほどの魅力的なブランドです(^^)家族にいいかなぁと購入したのですが、勿体無くて使わずに大切に保管しておりました。引越しを機に思い切って出品いたします。他にも僅かながらメンズアイテム出品しておりますのでぜひフォローいただけますと嬉しいです☆┈┈商品情報┈┈▶︎ブランド/型番dunhill/19F2F32AT▶︎カラー本体：ブラック金具：ガンメタル▶︎サイズ高さ×幅×厚み 約 9.5×11.5×2（cm）▶︎素材レザー▶︎仕様開閉：オープン内側：札入れ×2、ホック式小銭入れ×1、カードポケット×4、オープンポケット×2▶︎付属品カード※お箱はプラス500円です。ご購入前に必ずコメントください。▶︎参考価格7万円ほどで購入しました▶︎購入場所日本 銀座 正規取扱店┈┈商品状態┈┈特に気になる点はなくとても綺麗な状態かなと思います(^^)※商品の状態はお写真でもご確認ください※お持ちの端末や閲覧環境により、掲載されている写真と色・イメージ・細部が異なって感じる場合がございます。予めご了承くださいませ┈┈注意事項┈┈※お取引する上で必要なコトをプロフィールに記載しておりますので、お手数ですが購入やコメント前に必ずご一読お願いいたします。#moco_collection↑他の出品はこちらをタップ♪ダンヒル 二つ折り財布 長財布 ブルドッグ 香水 自動車 オープンカー モートリティーズ アルフレッドダンヒル ブラック 黒 金具 ゴールドメンズ ビジネス OLカッコイイ ブランド 人気 本革 レザー財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革