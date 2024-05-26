希少/アザラシ革/革紐連結/レザーベルト/飾りベルト

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即購入大丈夫です。商品番号D98-51-0052商品名希少/アザラシ革/革紐連結/レザーベルト/飾りベルト/シールレザー/カジュアル/本革/D98ブランド不明生産国不明素材アザラシ革商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。アザラシレザーの飾りベルトです。革紐で連結された作りで、ベルトループに通して使用するというよりは、外側に巻いて楽しむ作りです。アザラシやオットセイから作る革のことをシールと言い、厚みがあって丈夫さが特徴です。探してもなかなか見つかるものではありませんのでお見逃しなく。状態説明レザー本体アザラシ革に剥げがあります。全体の状態使用感は感じられますが、USEDアイテムにご理解のある方でしたらまだまだ使用していただけそうです。是非ご検討ください。SIZE(サイズ)表記サイズ無し全長（革紐除く）約77cm幅（ベルト本体部分の幅）約5cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革素材···本革