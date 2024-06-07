23SS WTAPS NEW ERA NEWERA BLACK 7 1/2 L

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三代目登坂広臣さん着用のWTAPSの23SSのNEWERAです。59FIFTYLOWPROFILE/CAP/POLY.TWILL.NEWERACOLOR/BLACKSIZE/LARGE（59.6）【状態】3回着用ですが、目立つ汚れなどはありません。つばは多少曲げております。自身で海外正規取扱店で購入した確実正規品になります。安心してご購入ください。※画像には色、サイズ違いのものが含まれている場合がございます。イメージ写真とお考えください。ご注意下さい。23SSダブルタップスCAPキャップ黒ブラック71/259.6登坂広臣登坂広臣着用