

90s】 OLD GAP コットンネル生地 ６パネルキャップ 【限定セール ...



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90s Gap 6Panel Cap | VOSTOK



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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】OLDGAPコットンネル生地 ６パネルキャップ【生産国】TAIWAN【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長：約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿90年代頃のオールドギャップ。コットンネル生地なのでオールシーズン着用可能かと思います。落ち着いたカラーの良い雰囲気のお品です。＿COLOR＿＿＿ネイビー・ブラウン＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中