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NIKE AIR MAX 1 PRM \
商品番号 Y97232653341
商品名

NIKE AIR MAX 1 PRM \"LIMEADE\" 27.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···グリーン人気モデル···NIKEエアマックス1ネットで購入し、一度履いたところ小さかったので出品しました。一度しか履いていないので綺麗な新古品です。買った時の箱は無くしてしまったので別の物に入れて郵送します。使用感は全くありませんが、内側に玉があります。神経質な方はご遠慮下さいませ。質問や気になることございましたらご遠慮なくお申し出下さいませ。ナイキエアマックス1プレミアム\"ライムエード\"スニーカー品番：CJ0609-300メインカラー···グリーン人気モデル···NIKEエアマックス1#NIKE#ナイキ#エアマックス1#エアマックス#エアマックス#Airmax
http://narcologia.ru/goods/diamond332258.html
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Nike】Air Max 1 PRM “Limeade”が国内9月19日に発売予定 | UP TO DATE
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エア マックス 1 'Limeade' 発売日. Nike SNKRS JP
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