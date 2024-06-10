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旭日遊雀図 - 日本の動物画‐いきものの希少現状品
商品番号 F84690379196
商品名

旭日遊雀図 - 日本の動物画‐いきものの希少現状品
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明サイズ約920mm×475mmx30mmうちの枠側サイズ：約700mmx265mm旭日遊雀図-日本の動物画‐いきものの画の状態はきれいで　保存状態は良いです。古い物だと思われますが、長期保管品でご理解いただける方に使っていただければ嬉しく思います。大切に梱包して送らせて頂きます。写真を良く見て判断していただき、ご購入してくださいよろしくお願いします
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