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商品詳細
型番:03NC0025AS]サージカルステンレス（一部カラーマット仕上げ）シルバー■チェーン全長55cm（アジャスターを使用すると55cm〜50cmの間で調節可能です）■サイズ詳細【チェーン幅】0.2cm
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