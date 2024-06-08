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激レア☆チャックスGP☆顔グル～ミ～みみあてヘッドホン☆ピンク
商品番号 K87808912514
商品名

激レア☆チャックスGP☆顔グル～ミ～みみあてヘッドホン☆ピンク
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アミューズメント景品になりますので非売品になります。☆長年保管、放置していた為、パッケージケース凹み潰れ、ホコリ、黄ばみ、年期あります。☆中身は未開封の為、美品だと思います。☆らくらくメルカリ便予定です。
http://narcologia.ru/goods/tenet624463.html
http://narcologia.ru/goods/revamp139422.html
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