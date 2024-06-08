SETTLER　Namecard Pasタンニンレザーケース

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サイズ：約たて8X横11cm（平置き）カラーダークネイビータンニンレザー・画像と実物との微妙な色合い・風合いの違い（画面の照明、発色環境等により実物と画像の色合いが多少異なるように見える場合がございますので、予めご了承ください）正規百貨店※未使用品保管保存袋・タグ無し名刺、クレジットポイントカード、定期入れののシンプルなのが魅力です。※保存袋・タグ無し保管の綺麗なお品ですが、微かな自然の小傷はございます。 （記載にない見落としがあることがございます）人の主観はそれぞれ違いますので、神経質な方、完璧な方はご遠慮願います。