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Maison Margiela カードホルダー/フラグメントケース
商品番号 C77115638257
商品名

Maison Margiela カードホルダー/フラグメントケース
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 12,878 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック4ステッチカードスロット5つコインポケット金具シルバートーン5つのカードスロットとジップ式のメインセクションが特徴のグレイニーレザー製カードホルダーウォレット
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