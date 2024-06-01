ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　未開封

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商品詳細
スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パックレイジングサーフ新品未開封シュリンク付き1BOX開封後の中身での評価はお控えくださいすり替え防止の為、購入後のキャンセルや返品は対応できかねます。
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