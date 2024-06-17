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JAM HOME MADEのフェザーリング
商品番号 K70743765224
商品名

JAM HOME MADEのフェザーリング
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JAMHOMEMADEのフェザーリングです。サイズはZOZOTOWN表記にて21です。※サイズ調整可能です。羽をモチーフにした人気なリングです。材質···シルバー購入しましたが使用する機会がなく、出品させて頂きました。正規品ですが、アテンションや箱はございません。材質···シルバー
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