JAM HOME MADEのフェザーリング

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商品詳細
JAMHOMEMADEのフェザーリングです。サイズはZOZOTOWN表記にて21です。※サイズ調整可能です。羽をモチーフにした人気なリングです。材質···シルバー購入しましたが使用する機会がなく、出品させて頂きました。正規品ですが、アテンションや箱はございません。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful273651.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic543512.html
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