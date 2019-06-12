ヴィンテージ ネックレス

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商品詳細
※他サイトでも出品しております。売れてる可能性もあるので、1度在庫確認して 頂けると助かります。詳細は忘れましたが。福岡のヴィンテージショップで購入したので、品物は間違いない商品です。カラー···レッド
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