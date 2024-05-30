BEAUTY \u0026YOUTHヘリンボーン チェック ルーズ ジャケット＆ パンツ ...

BEAUTY\u0026YOUTHユナイテッドアローズヘンリーボーンチェックルーズジャケット＆パンツのセットアップです。セットアップ価格46200円です。○ジャケットサイズ…L肩幅55身幅57着丈80袖丈57○定価…30800円○パンツサイズ…XLウエスト44股下70股上34○定価…15400円コートの様な丸みのあるドロップショルダーでパターン設計をしたダブルブレストジャケット。ツイード調に見えながらソフトな生地をベースとして別注で柄組している点がポイント。クラシックなヘリンボーン柄と色気のある光沢感も特徴です。迫力のある大き目のピークドラペルや低めに設定したゴージ位置も通常のジャケットとは一線を画したバランスに仕上げています。パンツはワタリとヒザを広めにとったテーパードラインに、ジャストレングス丈と相まってバランスが取り易いシルエットも魅力のアイテムです。新品購入後2～3回着用しました。着用する機会がないので出品致します。状態は良いと思いますが、中古品であることをご理解頂きご検討よろしくお願い致します。#ビューティ＆ユース#セットアップ#ユナイテッドアローズ



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