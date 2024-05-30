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kaoyorinakami beads necklace
商品番号 A70562073935
商品名

kaoyorinakami beads necklace
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kaoyorinakamibeadsnecklace☺︎＜❤︎beadsnecklace【サイズ】44〜50cm（調整可能）【※注意事項】・使用ビーズのサイズにより本体サイズに多少の誤差がございます。予めご了承ください。・撮影時の光の加減やお手持ちのブラウザによって、実物と多少色味が異なって見える場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。・数秒で売り切れになった、再販することのない商品となっております。メルカリの中でも数少ない取り扱いですので、この機会にぜひ。・使用回数3回程度・服装の系統が変わり、使わなくなったため出品させていただきます。大切に使っていただける方のみ、ご購入ください。よろしくお願いいたします。
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