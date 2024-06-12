PORTER コンパート　長財布

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商品詳細
ポーターのコンパートシリーズの長財布です。カラーはブラックになります。購入後2週間程使用しました。商品概要[内側]・札入れ×1・カードポケット×5・小銭入れ×1・ポケット（L）×2・ポケット（M）×1[付属品]・カラビナ×1#ポーター#PORTER#メンズ#レディース#長財布
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