PORTER ポーター パスケース カレント 定期入れ//

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\u003cリンク\u003e全体→#ショップニコPORTER→#PORTERニコ【商品状態】使用感のほとんどない美品です。裏面に細かなスレ跡がありますが、表側や角など全体的にはとても綺麗です。【詳細】定価:13200円品番:052-02208(生産終了)シリーズ:CURRENTカレントカラー:ブラックサイズ:W:72mm/H:103mm/D:0mm素材:牛本革原産国:日本製その他気になる部分などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。プチプチor透明袋にお包みして、緩衝材と共にダンボールに収納してお送りいたします。早めの発送を心がけております。よろしくお願い致します。吉田鞄吉田カバンウォレット財布70710608734/