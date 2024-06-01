第五人格　3周年記念オフラインパック　D.Mフィギュア

日の当たらない場所で飾っていました。目立った傷や汚れはございませんが、中古品ですのでご理解ください。元々梱包されていたプラの梱包材にお入れしてお送りします。これ以上の値下げは今のところ検討していません。トゥルースアンドリーズニングジョゼフ写真家



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