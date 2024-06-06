ジャンク 東方project フィギュア グリフォン 花映塚

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商品詳細
グリフォンエンタープライズ社より発売された東方projectのフィギュアです。＊小野塚小町 ＊風見幽香 (傘欠品)上記の2体セットとなります。いずれも箱なしです。フィギュア本体には日焼けや色移り、スレや傷などが多く見られ、全体的に状態が悪いです。台座も軽微な小傷などがあります。ジャンク品扱いでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless301959.html
http://narcologia.ru/goods/choice621885.html
http://narcologia.ru/goods/pompous764423.html
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