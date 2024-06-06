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ジャンク 東方project フィギュア グリフォン 花映塚
商品番号 I61288542925
商品名

ジャンク 東方project フィギュア グリフォン 花映塚
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリフォンエンタープライズ社より発売された東方projectのフィギュアです。＊小野塚小町　＊風見幽香　(傘欠品)上記の2体セットとなります。いずれも箱なしです。フィギュア本体には日焼けや色移り、スレや傷などが多く見られ、全体的に状態が悪いです。台座も軽微な小傷などがあります。ジャンク品扱いでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless301959.html
http://narcologia.ru/goods/choice621885.html
http://narcologia.ru/goods/pompous764423.html
ジャンク 東方project フィギュア グリフォン 花映塚
ジャンク 東方project フィギュア グリフォン 花映塚 - ゲームキャラクター
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ジャンク 東方project フィギュア グリフォン 花映塚
グリフォンエンタープライズ|東方プロジェクト　小野塚小町Ｖｅｒ.2 花映塚グリーンカラー|HARDOFFオフモール（オフモ）|1080200000006334
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