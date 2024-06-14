【BVLGARI silver925 キーリング】

■商品名■BVLGARI(ブルガリ)キーリング材質:·シルバー(925刻印あり)カラー:シルバー重さ:11.6g(画像:5枚目)■状態■ややスレ・傷等あります。画像の物がすべてです。画像を良く見て納得いくまでご確認お願いします。即購入OK[商品説明]※自宅保管の経年品につき多少の傷・汚れ等がありますので、美品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。配達時の事故等の補償は致しかねますので、ご理解ある方のみご購入をお願いします。※すり替え防止の為、ご購入後のキャンセル対応等はやっておりませんのでご理解下さい。