ダンヒル　マネークリップ　dunhill ゴールド

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商品詳細
紳士のラグジュアリーブランド『ダンヒル』のマネークリップです！適度な重量感が高級感を漂わせています♪海外旅行用に購入し不要になった為出品いたします^^⭐︎付属品⭐︎・ギャランティカード・箱・巾着・取り扱い説明書⭐︎カラー⭐︎ゴールドメッキ加工※ご注意使用済みの中古品になります！新品ご希望の方、神経質な方は購入をお控えください。カラー···ゴールド
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