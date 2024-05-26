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ダンヒル　マネークリップ　dunhill ゴールド
商品番号 K41677371488
商品名

ダンヒル　マネークリップ　dunhill ゴールド
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紳士のラグジュアリーブランド『ダンヒル』のマネークリップです！適度な重量感が高級感を漂わせています♪海外旅行用に購入し不要になった為出品いたします^^⭐︎付属品⭐︎・ギャランティカード・箱・巾着・取り扱い説明書⭐︎カラー⭐︎ゴールドメッキ加工※ご注意使用済みの中古品になります！新品ご希望の方、神経質な方は購入をお控えください。カラー···ゴールド
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定価3.7万 Dunhill ダンヒル 極美品 コントラストストライプライン ...
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