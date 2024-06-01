【値下げ】渡会 雲雀　バッジ 8点 特典2点　10点セット

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VOLTACTION1thAnniversary渡会雲雀箔押し缶バッチ8点アニメイト特典オフィシャルストアOS特典計10点セットです。⚠︎新品・未開封(特典は中身確認のみ)ですが、一度人の手に渡ったものとなります。神経質な方は購入お控え下さい⚠︎返品・交換不可⚠︎バラ売りはバッジ1点1200円(1つのみの販売)(バッジのみ8点の場合は送料込み10000円。特典はバラ売り不可)⚠︎送料込み・匿名配送⚠️今週末まで値下げ中となります。こちらの日にち以降は値段元に戻ります。値上げ後:13333円バッジバラ売り:1500円