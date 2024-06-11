【希少】ゴッドセレクション テイラースウィフト　フォトプリント半袖TシャツXL

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ご覧頂きありがとうございます！手間なく購入前コメント不要、即購入OKです。タバコは吸いませんしペットいません。⭐️他トップスいくつか出品しておりますので、チェック頂けたら見比べられるかと思います。#hmmhitemトップス■商品について新品ではないので、使用感はあります。used品としてご理解いただける方のみご検討ください。首リブ周りや袖つけ根に褪せを感じます。その分金額お安くしてますので、写真を見て気にならないよ！と思った方はかなりお買い得です。是非この機会に手に入れてくださいませ。GODSELECTIONXXXゴッドセレクション トリプルエックスビッグデザイン バックロゴMADEINJAPAN【モデル】テイラー・スウィフト⭐️大人気ブランドの主力 人気デザインのフォトプリント柄テイラーのこのデザインはなかなか販売を見かけず、希少となっています。このブランドがお好きな、希少デザインをお探しの方には是非おすすめしたい商品です。■実寸サイズ XL着丈約:73cm身幅約:58cm肩幅約:55cm袖丈約:21cm素人採寸の為、目安で考えてください。その他必要な寸法ございましたら、コメントお願いします。■素材コットン 100%カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋ご検討よろしくお願いしますm(__)m下記ブランドお好きな方におすすめです。シュプリームFR2エフアールツーSOPH.ソフ エフシーレアルブリストル FCRBSAPEurサプール ブラックアイパッチゴッドセレクションY-3アベイシングエイプヨウジヤマモト アンダーカバー ステューシーフィアオブゴッド エッセンシャルズ ナイキアンチソーシャルソーシャルクラブ ウィンダンシー フラグメント ネイバーフッド ダブルタップス ナンバーナイン エクストララージ ノースフェイス