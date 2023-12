【Sale】Aime Leon Dore x New Balance Tシャツ

【MidSummerセール全品送料無料\u0026現在価格から10%オフ】期間限定で10%オフセールを開催しております。ご希望の方は「セール希望」とコメントください。現在価格より価格を変更させていただきます。この機会に何卒よろしくお願いいたします。••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••【アイテム】AimeLeonDorexNewBalanceshort-sleevetee【カラー】Grey【素材】100%Cotton【サイズ】L【実寸】肩幅48cm、身幅55cm、着丈70cm、袖丈24cm【状態】2.3回のみの着用なのでキズやヨゴレはなく全体的によい状態です。MadeinCanada国内未発売送料無料です。こちらはAimeLeonDore(エメレオンドレ)とニューバランスのコラボレーションTシャツです。NewBalanceのアウトドアシリーズのアーカイブをベースにしており、ロゴやグラフィックがとてもよい雰囲気です。ショーツやスウェットやデニムや軍パンなどのコーディネートに活躍しますし、普段使いだけでなく、スポーツやアウトドアの際にも活躍します。jjjjound(ジョウンド)やBodega(ボデガ)やKith(キス)がお好きな方にもおすすめです。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。他にもAimeLeonDore別注のNewBalance550やキャップやソックス、ポロラルフローレンのキャップ、ブルックスブラザーズのシャツやキャップ、米軍のヘルメットバッグやニットキャップのデッドストックなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋



