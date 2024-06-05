新品 未使用品 アークテリクス キャプティブ スプリット Tシャツ メンズ M

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アークテリクスARC’TERYXCaptiveSplitSST-Shirtキャプティブスプリット半袖shortsleeveT-shirtカラー ブラックサイズ M着丈 73cm身幅 54cm肩幅 43cm袖丈 23cm素人採寸ですのであくまで参考程度にお考え下さい。返金 返品 取り置き不可偽物とすり替え防止の為返品不可です。ご了承下さい。他、コメントでどうぞ。よろしくお願いします。アークテリクスの他のモデルも出品しています。#Tachiアークテリクス#ARC’TERYX#アークテリクス#アトム#ガンマ#ベータジャケット#ソラノフーディ#マンティス2#プロトン#アルファSV#ベータAR#アロー#バルトロ#マウンテンライト#ヌプシ#ビレイヤー#デナリ#ダイワピア39#DAIWAPIER39#ダイワライフスタイル#DAIWALIFESTYLE#ディーベックカラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）