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Dolce \u0026 Gabbana 革ベルト
商品番号 Q96642708848
商品名

Dolce \u0026 Gabbana 革ベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 7,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ＆ガッバーナのベルトはレザーベルトなので、ドレスやデザインを選ばず、どんなファッションにも合わせられます。6年前に東京銀座のドルチェ＆ガッバーナ店で購入し、時々使用していました。ありがとうございましたよろしくお願いしますカラー···ブラック
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