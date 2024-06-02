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ポロカントリーUSA製Tシャツ
商品番号 T80517736531
商品名

ポロカントリーUSA製Tシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈73cm身幅53cmポロカントリーレーベルの1990年代のお品になります。2ヶ所小さな空きが見られました。ご理解ある方のみお願い致します
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